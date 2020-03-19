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Карантин в Израиле: в сети появилось любопытное видео из больницы
В сеть выложили любопытное видео, снятое в одном из медучреждений Израиля, ортопедическое отделение которого перепрофилировали и устроили там палаты для людей, подхвативших коронавирус. Напомним, что власти этой страны ввели обязательный карантин для приезжающих в Израиль иностранцев.
Видео в соцсети выложил израильтянин, у которого подтвердили COVID-19. Он, в частности, показал, что находится в его одноместной палате: «Что интересно, есть шкафчик, где лежат вещи для личного пользования — много одноразовых стаканчиков, трусы, шлепанцы и даже штаны. Все это было приготовлено заранее. Есть предметы для личной гигиены, аппарат для измерения давления, градусник…».
В больнице пациентов по громкоговорителю приглашают забрать обед. «Все устроено так, чтобы не было прямого контакта с персоналом», — рассказывает мужчина и добавляет, что в палате отключен кондиционер, чтобы воздух не попадал в общую систему больницы.
В отделении есть комнаты отдыха, где люди работают онлайн дистанционно, а также кабинет с оборудованием для обследований — врач может посмотреть пациента дистанционно. «Я могу показать свое горло, приставить аппарат к легким… Все, что можно сделать на расстоянии, этот аппарат позволяет», — добавил пациент.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый случай коронавируса в Израиле обнаружили у пассажира круизного лайнера Diamond Princess, который долгое время стоял на карантине в Японии.
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