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Израиль ввел обязательный 14-дневный карантин для всех иностранцев, въезжающих в страну

21:35 9 марта 2020 159
карантин в Израиле
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В связи с распространением коронавируса в Израиле вводится обязательный карантин для всех граждан, въезжающих в страну.

По информации главы министерства здравоохранения страны, все иностранные граждане смогут въезжать в Израиль только в случае выполнения требования о 14-дневном домашнем карантине, передает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В противном случае им будет запрещен въезд в страну.

Решение вступает в силу через 72 часа. Государственное радио Израиля Kan сообщило, ссылаясь на официального представителя минздрава, что все возвращающиеся на родину израильтяне, вне зависимости от аэропорта посадки, должны будут проходить двухнедельный карантин. За нарушение его условий в стране предусмотрена уголовная ответственность.
Полиция в настоящий момент уже расследует несколько таких дел.

Напомним, первый случай коронавируса в Израиле обнаружили у пассажира круизного лайнера Diamond Princess, который вернулся на родину 20 февраля.

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