Российские хакеры взломали серверы компании Burisma

Мир

В США взломали серверы украинского газового холдинга Burisma, в котором работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. Об этом журналистам The New York Times стало известно из собственных источников.

По данным последних, атака велась со стороны российских хакеров, связанных с Главным управлением Генерального штаба России. По данным NYT, хакеры, взломавшие Burisma, Они использовали «фишинговые» электронные письма для получения доступа через дочерние компании Burisma.

Время и направление атаки позволяет предположить, что разыскивался компромат на сына Байдена.

Именно этого компромата добивался от президента Зеленского Дональд Трамп в телефонном разговоре, который стал поводом для начала процедуры его импичмента.

Напомним, Байден, являющийся потенциальным кандидатом в президенты США от Демократической партии, согласился свидетельствовать во время процедуры импичмента.



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