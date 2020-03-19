Деньги

Доллар снова резко вырос: НБУ установил курс валют на 20 марта

Национальный банк Украины установил курс валют на пятницу, 20 марта — гривна подешевела по сравнению с предыдущим банковским днем

Так, установлен курс на уровне 27,80 гривни за доллар. Это на 54 копейки больше, чем днем ранее. «Подросла» и европейская валюта — до 30,09 гривни за евро.

О том, что сейчас происходит на валютном рынке, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ».

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