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Деньги

Доллар снова резко вырос: НБУ установил курс валют на 20 марта

16:42 19 марта 2020 442
Доллары
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Национальный банк Украины установил курс валют на пятницу, 20 марта — гривна подешевела по сравнению с предыдущим банковским днем

Так, установлен курс на уровне 27,80 гривни за доллар. Это на 54 копейки больше, чем днем ранее. «Подросла» и европейская валюта — до 30,09 гривни за евро.

О том, что сейчас происходит на валютном рынке, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ».

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