Деньги

Доллар в Украине достиг новой отметки: сколько стоит валюта 19 марта

Карантин негативно отразился на курсе гривни — доллар и евро резко подорожали. О курсе валют на четверг, 19 марта, сообщает «Минфин».

Национальный банк Украины установил курс 27,2685 грн за доллар. При этом на черном рынке действуют другие котировки — купить доллар можно за 28,18 грн, а продать — за 27,9 грн. В коммерческих банках доллар продают по цене до 28,5 грн.

Актуальные тенденции освещаются в материале «ФАКТОВ»: «Доллар почти 29 грн, евро — более 31 грн: валюта в обменниках в дефиците».

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины предложил гражданам в период проблем с наличностью, возникших во время пандемии коронавируса, пользоваться возможностями валютных счетов: переводить безналичную валюту из банка в банк, производить обмены между мировыми валютами.

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