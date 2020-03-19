27.48 / 28.54 29.48 / 30.81
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

«В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина» — Виталий Нестор

16:47 19 марта 2020 60
Виталий Нестор
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

О начале работы горячей линии в видеообращении сообщил председатель общественной организации «Центр защиты киевлян» Виталий Нестор.

«В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемией и карантином, мы должны помогать друг другу. Именно поэтому мы запускаем неправительственную горячую линию на базе нашей общественной организации», — сообщил он.

По бесплатному номеру 0−800−30−20−19 киевлян просят сообщать о ситуации, в которых карантинные меры не работают или если происходит нарушение их прав. Также просят информировать, если становится известно о социальных проблемах в связи с карантином и о людях, которые оказались в беде.

Отдельно Виталий Нестор просит звонить людей, которые готовы стать волонтерами и помогать другим в случае ухудшения ситуации.

По словам главы Центра защиты киевлян, на основе сообщений на горячую линию будут готовить и предлагать решения для городской власти. В экстренных случаях — объединяться в волонтерские группы и решать эти вопросы самостоятельно.

При необходимости юристы организации готовы предоставить бесплатную юридическую консультацию.

Напомним, что на сегодня в Украине подтверждены 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них — два в Киеве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Питер Уиттингем

Не спасли: известный английский футболист умер в 35 лет

карантин

Украинцев призвали готовиться к тому, что 3 апреля карантин не закончится

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

автобус

Огромные очереди и полицейские при входе: как в Киеве ходит транспорт во время карантина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер