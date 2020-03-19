«В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина» — Виталий Нестор

Здоровье и медицина

О начале работы горячей линии в видеообращении сообщил председатель общественной организации «Центр защиты киевлян» Виталий Нестор.

«В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемией и карантином, мы должны помогать друг другу. Именно поэтому мы запускаем неправительственную горячую линию на базе нашей общественной организации», — сообщил он.

По бесплатному номеру 0−800−30−20−19 киевлян просят сообщать о ситуации, в которых карантинные меры не работают или если происходит нарушение их прав. Также просят информировать, если становится известно о социальных проблемах в связи с карантином и о людях, которые оказались в беде.

Отдельно Виталий Нестор просит звонить людей, которые готовы стать волонтерами и помогать другим в случае ухудшения ситуации.

По словам главы Центра защиты киевлян, на основе сообщений на горячую линию будут готовить и предлагать решения для городской власти. В экстренных случаях — объединяться в волонтерские группы и решать эти вопросы самостоятельно.

При необходимости юристы организации готовы предоставить бесплатную юридическую консультацию.

Напомним, что на сегодня в Украине подтверждены 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них — два в Киеве.

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