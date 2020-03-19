- 17:28 На границе со стрельбой задержали украинца, пытавшегося переправить в Румынию медицинские маски
- 17:18 Огромные очереди и полицейские при входе: как в Киеве ходит транспорт во время карантина
- 17:10 Знаменитого бойца ММА обвиняют в жестоком убийстве матери его ребенка
- 17:08 "Карантин" в действии: сеть шокировала очередь дальнобойщиков в Одесском порту
- 16:59 В Сумах «лишних» пассажиров просто выталкивают из транспорта
- 16:57 Не спасли: известный английский футболист умер в 35 лет
- 16:55 Пока Заворотнюк в больнице: как живут дети «прекрасной няни» без матери
- 16:47 «В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина» — Виталий Нестор
- 16:42 Доллар снова резко вырос: НБУ установил курс валют на 20 марта
- 16:29 Еще одна звезда «Игры престолов» заразилась коронавирусом
- 16:17 В отделении "Ощадбанка" в Киеве обезвредили неадекватного "майора полиции" с ножом (видео 18+)
- 16:10 Звезда сериала «Перші ластівки» в кружевном белье восхитила сеть
«В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина» — Виталий Нестор
О начале работы горячей линии в видеообращении сообщил председатель общественной организации «Центр защиты киевлян» Виталий Нестор.
«В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемией и карантином, мы должны помогать друг другу. Именно поэтому мы запускаем неправительственную горячую линию на базе нашей общественной организации», — сообщил он.
По бесплатному номеру 0−800−30−20−19 киевлян просят сообщать о ситуации, в которых карантинные меры не работают или если происходит нарушение их прав. Также просят информировать, если становится известно о социальных проблемах в связи с карантином и о людях, которые оказались в беде.
Отдельно Виталий Нестор просит звонить людей, которые готовы стать волонтерами и помогать другим в случае ухудшения ситуации.
По словам главы Центра защиты киевлян, на основе сообщений на горячую линию будут готовить и предлагать решения для городской власти. В экстренных случаях — объединяться в волонтерские группы и решать эти вопросы самостоятельно.
При необходимости юристы организации готовы предоставить бесплатную юридическую консультацию.
Напомним, что на сегодня в Украине подтверждены 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них — два в Киеве.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!