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Пока Заворотнюк в больнице: как живут дети «прекрасной няни» без матери
Дети российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, лежит в медицинском центре в Барвихе, стараются справиться с тревогой за мать и скучают. Усугубляет все то, что муж актрисы Петр Чернышев поселился в клинике с женой, а ее мать уезжает домой только ночевать.
Дети же в это время занимаются своими делами. Старшая дочь актрисы Анна активно ведет соцсети и делится переживаниями. Подписчики часто спрашивают у нее, как мать, на что девушка неизменно отвечает: «Все будет хорошо. Нашими молитвами».
Рядом с сестрой, если верить ее словам, находится и единственный сын Заворотнюк — Майкл. Но, жалуется Анна, его очень трудно уговорить на совместное фото.
Грустно без матери, видимо, и самой младшей из детей — Милочке. О ней особенно часто спрашивают в комментариях. Анна же отвечает, что младшая сестра чувствует себя хорошо.
Ранее мы писали, что бывший возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов завел роман с ее двойником.
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