Сергей Жигунов закрутил роман с двойником Анастасии Заворотнюк (фото)

Шоу-бизнес

Российский актер Сергей Жигунов, у которого были отношения с Анастасией Заворотнюк, закрутил роман с новой красоткой — Викторией Ворожбит. Журналисты отметили, что новая любовница «гардемарина» — двойник Заворотнюк.

Виктория Ворожбит — журналистка из Владикавказа. Они с Жигуновым познакомились в 2018 году во время подготовки его фестиваля, а в 2019 году она стала директором мероприятия и перебралась в Москву.

То, что Виктория — копия Заворотнюк, заметили и коллеги актера. «Ворожбит как будто сознательно копирует внешность Заворотнюк, хотя у них итак типаж один-в-один. Видно, что на Жигунова это действует как гипноз. Их нежная „дружба“ ни для кого не секрет, хотя оба ее не афишируют. Все ведь женаты! У Вики, например, в соцсетях стоит пометка „в браке“. Но интересная деталь: если зайдёте на страницу к ее мужу, увидите надпись „разведен“», — поделился с кп.ру приятель Жигунова.

Напомним, что ранее Жигунова обвиняли в избиении Заворотнюк. Он назвал все это домыслами недругов.

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