Украина

Огромные очереди и полицейские при входе: как в Киеве ходит транспорт во время карантина

В Киеве непродуманность и несогласованность карантинных мер очень наглядно проявилась в сфере пассажирского транспорта. Перевозчикам уже выписаны первые штрафы за «лишних» пассажиров в салоне, а на остановках дежурит полиция и следит, чтобы в автобусы не набивалась толпа. При этом совершенно игнорируется тот факт, что вирусу ничто не мешает распространяться в толпе на остановке.

Фото с типичной киевской остановки опубликовал юрист и блогер Клим Братковский. «Полицейский следит, чтобы не больше 20 людей было в салоне автобуса. Дистанция между людьми в очереди, видимо, его не беспокоит», — иронизирует блогер.

Напомним, в первый день карантина после ограничения пассажирских перевозок очереди на остановках растянулись на километр, а пассажиры штурмом прорывались в прибывший транспорт. Это связано с введенным правилом о не более чем 10 пассажирах в салоне маршрутки и максимум 20 пассажирах в автобусе.

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