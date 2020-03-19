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Дональд Трамп назвал лекарство от коронавируса – это средство от малярии

Президент США Дональд Трамп (который недавно прошел тест на COVID-19) объявил на брифинге, что лекарство от малярии и артрита демонстрирует «очень обнадеживающие» и «многообещающие» результаты" в лечении заболевания, вызванного коронавирусом. Это средство — гидроксихлорохин («Плаквенил»), которое используется врачами уже около 150 лет, но не с противовирусными целями.

Ранее ряд исследований в Китае и во Франции показал, что этот препарат может оказаться полезным при лечении коронавируса. Так, как пишет издание New York Post, ученые Университетской больницы Марселя заявляют, что 50% пациентов из тех кому давали по 600 мг препарата «Плаквенил» ежедневно, на третий день уже показывали негативные тесты на коронавирус. А к шестому дню этот показатель возрастал до 70%.

Однако представители системы здравоохранения призывают к осторожности и считают, что требуются дальнейшие клинические испытания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что японцы с успехом применяют против коронавируса старый препарат.

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