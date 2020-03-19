- 19:05 В Киеве — третий подтвержденный случай COVID-19: что известно о заболевшем
- 18:42 В Николаеве пассажиры устроили расправу над водителем трамвая, отказавшимся везти больше 10 человек
- 18:23 Во Львове отменяют бесплатный проезд льготников в транспорте
- 18:23 Шнуров «примерил» парик покойного Кобзона
- 18:15 СБУ помешала подозрительному россиянину устроиться на службу в Нацгвардию Украины
- 18:14 Дональд Трамп назвал лекарство от коронавируса – это средство от малярии
- 18:04 В Николаеве средь бела дня подожгли райотдел полиции: фото с места ЧП
- 17:56 "Сознательность зашкаливает": в сети показали толпы киевлян, гуляющих в парках в разгар карантина
- 17:53 "Из нас сделали смертников-камикадзе": медсестра районной больницы жестко обратилась к властям
- 17:44 Князь Монако стал первым в мире монархом, заразившимся коронавирусом
- 17:38 64-летняя Лариса Долина резко помолодела
- 17:28 На границе со стрельбой задержали украинца, пытавшегося переправить в Румынию медицинские маски
Дональд Трамп назвал лекарство от коронавируса – это средство от малярии
Президент США Дональд Трамп (который недавно прошел тест на COVID-19) объявил на брифинге, что лекарство от малярии и артрита демонстрирует «очень обнадеживающие» и «многообещающие» результаты" в лечении заболевания, вызванного коронавирусом. Это средство — гидроксихлорохин («Плаквенил»), которое используется врачами уже около 150 лет, но не с противовирусными целями.
Ранее ряд исследований в Китае и во Франции показал, что этот препарат может оказаться полезным при лечении коронавируса. Так, как пишет издание New York Post, ученые Университетской больницы Марселя заявляют, что 50% пациентов из тех кому давали по 600 мг препарата «Плаквенил» ежедневно, на третий день уже показывали негативные тесты на коронавирус. А к шестому дню этот показатель возрастал до 70%.
Однако представители системы здравоохранения призывают к осторожности и считают, что требуются дальнейшие клинические испытания.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что японцы с успехом применяют против коронавируса старый препарат.
Читайте также: Медики рассказали, как протекает вызванная коронавирусом болезнь — по дням.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!