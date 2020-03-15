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Трамп сдал тест на коронавирус: стал известен результат

7:40 15 марта 2020 649
Трамп сдал тест на коронавирус: стал известен результат
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент США Дональд Трамп сдал тест на COVID-19 и он оказался отрицательным. Об этом журналистам заявил личный врач Трампа Шон Конли.

«Сегодня днем я получил подтверждение, что тест негативный», — цитирует медика CNN.

Поводом для беспокойства всего мира стали контакты Трампа с президентом Бразилии Жаиром Болсонару и его пресс-секретарем, у которого впоследствии обнаружили коронавирус. Результаты первого тестирования на коронавирус у самого Болсонару дали положительный результат, однако позднее сам повторный тест заражение не подтвердил. Болсонару в настоящее время остается на карантине.

Напомним, Дональд Трамп с 14 марта ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса.

Ранее стало известно о добровольной самоизоляции премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Соответствующее решение он принял после того, как у его жены подтвердилось заражение коронавирусом.

Фото CNN

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