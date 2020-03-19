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Шнуров «примерил» парик покойного Кобзона (фото)
Скандальный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который недавно решил стать политиком, примерил образ покойного Иосифа Кобзона.
Чтобы подчеркнуть сходство, Шнуров опубликовал фото в парике — «как у Кобзона». Напомним, что певец носил парик после того, как потерял волосы в борьбе с раком.
Шнуров также написал стихотворение, в котором предрек себе будущее «собирательного Кобзона», которого назовут Иосифом:
«Я разучусь ругаться матом
И примирюсь, как мирный атом.
Когда я стану депутатом,
Другие песни запою.
Романсы, вальсы о природе,
О родине и о народе,
И песни о прекрасном вроде,
В программочку войдут мою.
Я голосом спугну ненастье,
Когда сойдусь в экстазе с властью,
И снова я скажу вам, — здрасьте.
Как собирательный Кобзон,
Я выйду к вам на ту же сцену,
Но только за другую цену,
И в пояс поклонюсь в конце, ну
Есть же в этом всём резон.
Употреблять б***дь точно брошу.
Избранника попру я ношу.
И стану вмиг для всех хорошим.
Меня Иосиф назовут.
Но сам с собой за стопкой чая,
О юности былой скучая,
Вопрос задам себе случайно, —
Зачем волкам носить хомут?»
В комментариях Шнура попросили не трогать покойников, а также напомнили, что его никто не заставлял заниматься политикой.
Напомним, ранее Шнуров в радиоэфире отказался повторить за ведущей фразу: «Крым наш». «Поживем — увидим», — ответил он, вызвав бурю негодования.
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