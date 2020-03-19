Шнуров «примерил» парик покойного Кобзона (фото)

Шоу-бизнес

Скандальный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который недавно решил стать политиком, примерил образ покойного Иосифа Кобзона.

Чтобы подчеркнуть сходство, Шнуров опубликовал фото в парике — «как у Кобзона». Напомним, что певец носил парик после того, как потерял волосы в борьбе с раком.

Шнуров также написал стихотворение, в котором предрек себе будущее «собирательного Кобзона», которого назовут Иосифом:

«Я разучусь ругаться матом

И примирюсь, как мирный атом.

Когда я стану депутатом,

Другие песни запою.

Романсы, вальсы о природе,

О родине и о народе,

И песни о прекрасном вроде,

В программочку войдут мою.

Я голосом спугну ненастье,

Когда сойдусь в экстазе с властью,

И снова я скажу вам, — здрасьте.

Как собирательный Кобзон,

Я выйду к вам на ту же сцену,

Но только за другую цену,

И в пояс поклонюсь в конце, ну

Есть же в этом всём резон.

Употреблять б***дь точно брошу.

Избранника попру я ношу.

И стану вмиг для всех хорошим.

Меня Иосиф назовут.

Но сам с собой за стопкой чая,

О юности былой скучая,

Вопрос задам себе случайно, —

Зачем волкам носить хомут?»

В комментариях Шнура попросили не трогать покойников, а также напомнили, что его никто не заставлял заниматься политикой.

Напомним, ранее Шнуров в радиоэфире отказался повторить за ведущей фразу: «Крым наш». «Поживем — увидим», — ответил он, вызвав бурю негодования.

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