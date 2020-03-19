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Шоу-бизнес

Шнуров «примерил» парик покойного Кобзона (фото)

18:23 19 марта 2020 330
Шнуров
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Скандальный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который недавно решил стать политиком, примерил образ покойного Иосифа Кобзона.

Чтобы подчеркнуть сходство, Шнуров опубликовал фото в парике — «как у Кобзона». Напомним, что певец носил парик после того, как потерял волосы в борьбе с раком.

Шнур

Шнуров также написал стихотворение, в котором предрек себе будущее «собирательного Кобзона», которого назовут Иосифом:

«Я разучусь ругаться матом
И примирюсь, как мирный атом.
Когда я стану депутатом,
Другие песни запою.
Романсы, вальсы о природе,
О родине и о народе,
И песни о прекрасном вроде,
В программочку войдут мою.
Я голосом спугну ненастье,
Когда сойдусь в экстазе с властью,
И снова я скажу вам, — здрасьте.
Как собирательный Кобзон,
Я выйду к вам на ту же сцену,
Но только за другую цену,
И в пояс поклонюсь в конце, ну
Есть же в этом всём резон.
Употреблять б***дь точно брошу.
Избранника попру я ношу.
И стану вмиг для всех хорошим.
Меня Иосиф назовут.
Но сам с собой за стопкой чая,
О юности былой скучая,
Вопрос задам себе случайно, —
Зачем волкам носить хомут?»

В комментариях Шнура попросили не трогать покойников, а также напомнили, что его никто не заставлял заниматься политикой.

Кобзон

Напомним, ранее Шнуров в радиоэфире отказался повторить за ведущей фразу: «Крым наш». «Поживем — увидим», — ответил он, вызвав бурю негодования.

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