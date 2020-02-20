«Выборы, выборы, кандидаты…»: Шнуров стал членом прокремлевской партии (видео)

Шоу-бизнес

Скандальный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который ранее посвятил разгромное стихотворение новой партии «За правду», ушел в политику.

Музыкант стал членом прокремлевской «Партии Роста».

Выступая перед остальными членами партии, он заявил, что надеется быть полезным. «Мне кажется, что я вам пригожусь — по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей», — отметил он.

Как сообщают «Открытые медиа», Шнурова приняли в партию, получив прямое указание из администрации президента Владимира Путина. А председатель партии Борис Титов, говорят, дал понять, что Шнуров возглавит список Партии роста на выборах в Госдуму.

Пришел Шнуров на заседание партии в представительном костюме, выступал, почти не вынимая рук из карманов, а после этого выступил перед журналистами.

И пока одни СМИ вспоминают Шнурову его песню «Выборы», другие уже видят в нем будущего президента.

Напомним, что ранее Шнуров объявил о том, что группа «Ленинград» прекращает свое существование.

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