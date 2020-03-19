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В Николаеве пассажиры устроили расправу над водителем трамвая, отказавшимся везти больше 10 человек
После того, как Кабмин своим решением запретил на время карантина перевозить в общественном транспорте более 10 пассажиров, в разных городах Украины то и дело возникают конфликты. Так, в Николаеве 19 марта досталось водителю трамвая № 1, которых не хотел пускать в вагон людей, напоминая им об ограничениях.
Как сообщает «Преступности.НЕТ», факт избиения подтвердил директор КП «Николаевэлектротранс», депутат Владимир Евтушенко: «Было такое, ударили несколько раз водителя, поцарапали его… Взбунтовавшийся народ… Мы ограничиваем их проезд до десяти человек, а они не слушаются, становятся перед трамваем, перекрывают движение, мы им объясняем, что есть постановление Кабинета Министров. Говорим: «Извините, но так должно быть».
По словам директора, в основном, шумели люди старше среднего возраста. «Немного пошумели люди, сейчас время такое, все обозленные», — добавил он. При этом Владимир Евтушенко отметил, что на КП увеличат количество троллейбусов на маршрутах и запустят дополнительные трамваи.
Тем временем в сеть выложили видео огромных очередей, которые выстроились на остановках общественного транспорта в Днепре. Кадры опубликовал ресурс «Х.й Днепр».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,в Киеве мужчина залез на трамвай и пытался не дать ему тронуться с места, протестуя против того, что ему не разрешили зайти в вагон, где уже было 10 человек.
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