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Украина

В Киеве — третий подтвержденный случай COVID-19: что известно о заболевшем

19:05 19 марта 2020 9
Тест на коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве зафиксирован очередной подтвержденный случай инфицирования коронавирусом — количество людей с COVID-13 выросло до трех.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, заболевший — 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. «Сначала он сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерству здравоохранения, ни Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий», — отметил городской голова и добавил, что сейчас заболевший находится дома на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомире подтвердили первый случай коронавируса — заболел вернувшийся из-за рубежа мужчжина. А в Житомирской области в больницу попала супружеская пара, контактировавшая с пенсионеркой из Радомышля, которая подхватила COVID-19 и умерла.

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