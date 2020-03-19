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Дочь Заворотнюк зарабатывает на лечение матери в Instagram
Дочь больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк начала зарабатывать в Instagram на дорогостоящее лечение матери.
Анна Зворотнюк-Стрюкова в последнее время развернула необычайную активность в социальных сетях. Оказалось, она готова работать за деньги.
Менеджер Анны озвучил расценки на рекламу. Так, девушка берет 50 тысяч рублей за публикацию в ленте и 15 тысяч за сторис. Расценки достаточно скромные, ведь подписчиков у Анны мало. Но она делает несколько постов в день, активно общается с подписчиками в комментариях, увеличивая аудиторию.
Семье Анастасии Заворотнюк необходимы деньги на лечение актрисы. Ведь муж звезды сейчас без работы — все шоу отменены. Зато это позволило ему круглосуточно находиться с больной женой.
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