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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк зарабатывает на лечение матери в Instagram

20:49 19 марта 2020 256
дочь Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Дочь больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк начала зарабатывать в Instagram на дорогостоящее лечение матери.

Анна Зворотнюк-Стрюкова в последнее время развернула необычайную активность в социальных сетях. Оказалось, она готова работать за деньги.

Менеджер Анны озвучил расценки на рекламу. Так, девушка берет 50 тысяч рублей за публикацию в ленте и 15 тысяч за сторис. Расценки достаточно скромные, ведь подписчиков у Анны мало. Но она делает несколько постов в день, активно общается с подписчиками в комментариях, увеличивая аудиторию.

Семье Анастасии Заворотнюк необходимы деньги на лечение актрисы. Ведь муж звезды сейчас без работы — все шоу отменены. Зато это позволило ему круглосуточно находиться с больной женой.

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