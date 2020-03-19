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Киев на карантине: в больницах города заканчиваются запасы донорской крови
Сегодняшняя напряженная эпидемическая ситуация в столице из-за коронавируса осложняет ситуацию с донорской кровью. В связи с карантином количество доноров сократилось в три раза, а потребности не становятся меньше. Ведь проводятся срочные операции, не перестают рожать детей, люди попадают в ДТП, а это всегда потенциальный риск кровопотерь. Об этом заявила руководитель департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург и призвала всех, кто может и хочет поделиться своей кровью, сделать это безотлагательно — ради спасения чьей-то жизни. Потенциальных доноров заверили, что в Киевском городском центре крови для их безопасности созданы все условия.
— Все риски заражения ОРВИ сведены к минимуму, — отметила Валентина Гинзбург. — На входе в помещения посетители пользуются дезинфектантами, проводится термометрия, строго контролируется поток доноров (в одном помещении не допускается скопление более 10 человек). Помещения регулярно проветриваются и обрабатываются.
В ближайшее время на сайте Киевского городского центра крови запустят онлайн-запись на сдачу крови, а пока это можно сделать по телефону:
- Киевский центр крови (улица М. Берлинского, 12): 044−453−98−63;
- Структурное подразделение № 1 (улица Н. Пимоненко, 8): 044−465−43−63;
- Структурное подразделение № 2 (улица Петра Запорожца, 26, КНП КГКБ № 3, терапевтический корпус, 1-й этаж): 093−158−47−55.
Напомним, что в Украине уже три человека умерли от коронавируса.
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