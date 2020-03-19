Украина

Известный украинский бизнесмен и меценат Александр Ярославский первым в Украине объединил представителей бизнеса и государственной власти для противодействия эпидемии коронавируса и его последствий в масштабах Харьковского региона. Сегодня, 19 марта прошло плановое заседание регионального антикризисного штаба, который возглавил Ярославский. На встрече присутствовали более 60 представителей бизнеса и лидеры других сфер общественной жизни Харьковщины, которые обсудили вопрос сбора дополнительных (внебюджетных) средств для противодействия эпидемии коронавируса — материально-технической поддержки медицинских учреждений, помощи пенсионерам.

«На поддержку Харьковщины я даю от семьи Ярославских 13 млн долларов.— Это 10 млн. долларов на тест-системы, которые едут из Китая, и уже в понедельник-вторник должны быть в харьковских больницах. Это те 2 млн долларов, о которых я говорил в 16 марта на Банковой, я переориентировал на наш регион, и мы уже их распределили на закупку масок и медицинского оборудования. Плюс миллион долларов, которые я изначально предназначал для Харьковщины. И я готов работать 24 часа в сутки: выражаясь футбольной терминологией, до финального свистка — пока мы не сотрем коронавирус в порошок», — сказал Ярославский, который первым сделал личный взнос на эти цели.

Крупное пожертвование сделал бизнесмен, харьковчанин Павел Фукс — 560 тыс. долларов Руководители промышленных предприятий сообщили о закупках аппаратов искусственной вентиляции легких. Личные взносы в размере по 100 тыс. грн. сделали ректор Харьковского университета им. Каразина Виль Бакиров и университета городского хозяйства Владимир Бабаев. Остальные участники совещания должны завтра определиться со степенью своего финансового участия в защите региона от коронавируса.

Ранее городская власть и облсовет, а также вузы и студенты уже публично заявили о поддержке работы штаба во главе с Ярославским, и призывают координировать с ним свои действия. «Призываем депутатов местных советов, общественные организации, активистов волонтерского движения, представителей бизнеса, всех неравнодушных граждан поддерживать связь с региональным антикризисным штабом, который возглавляет почетный гражданин Харьковской области Александр Ярославский», — обратился к жителям региона глава Харьковского областного совета Сергей Чернов.

В то же время председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер не появился на сегодняшней встрече в антикризисном штабе, а прислал заместителя.

«Я просто поражен такому губернатору — договаривались сегодня на 13.00, а он время не нашел. Считаю, что наша область ничем не провинилась иметь такое позорище. Я приложу все усилия, буду просить всех, чтоб у нас был достойный партнер в регионе», — сказал Ярославский.

Председатель совета ректоров харьковских вузов, профессор Виль Бакиров и президент Харьковского университетского консорциума, профессор Людмила Белова попросили связаться со штабом и предложить возможную помощь волонтерами, средствами дезинфекции, другими необходимыми материалами, транспортными средствами и т. п. После этого студенты Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова записали специальное видео, в котором призвали молодежь и жителей города присоединиться к работе антикризисного штаба для оказания волонтерской помощи тем, кому она может понадобиться в период эпидемии.

Напомним, что в Китай вылетит президентский борт, чтобы доставить в Украину тест-системы для диагностики коронавируса на общую сумму 80 млн долларов, поставку которых организовали Александр Ярославский и его друг, китайский миллиардер Джек Ма.

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