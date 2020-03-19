Украина

"Не делайте этого!": бывшие пленники боевиков записали обращение к Зеленскому (видео)

Бывшие пленники боевиков «ДНР» и «ЛНР» призывают президента Владимира Зеленского отказаться от идеи прямых переговоров с представителями ОРДЛО и выведения за скобки России, не легитимизировать кремлевских марионеток, не переступать черту, после которой события станут необратимыми.

Бывшие узники единодушны: легитимизация оккупационной администрации ОРДЛО не несет Украине ничего хорошего. «Не делайте этого», — призывает каждый из спикеров.

«Если такое случится, это будет означать, что все страдания пленников и тысяч моих земляков были напрасны», — подчеркивает журналист и блогер Станислав Асеев.

«После подписания Минских договоренностей с коллаборантами я чувствую себя преданной», — признается волонтер из Ясиноватой Ирина Довгань.

«Это красная линия, за которой начинается неконтролируемый хаос», — подчеркивает бывший пленник боевиков, историк, религиовед Игорь Козловский.

К обращению также присоединились бывшие жители Донецка, журналисты Сергей Гармаш, Денис Казанский, бывший пленник боевиков Владимир Жемчугов.

Напомним, в Минске на переговорах был подписан документ об урегулировании на Донбассе. В документе говорится о необходимости создать консультативный совет с некими неназванными представителями ОРДЛО, а Россия получит статус гаранта-наблюдателя (как Германия, Франция и ОБСЕ).

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