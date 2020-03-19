27.48 / 28.54 29.47 / 30.81
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Не делайте этого!": бывшие пленники боевиков записали обращение к Зеленскому (видео)

23:07 19 марта 2020 206
асеев
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Бывшие пленники боевиков «ДНР» и «ЛНР» призывают президента Владимира Зеленского отказаться от идеи прямых переговоров с представителями ОРДЛО и выведения за скобки России, не легитимизировать кремлевских марионеток, не переступать черту, после которой события станут необратимыми.

Бывшие узники единодушны: легитимизация оккупационной администрации ОРДЛО не несет Украине ничего хорошего. «Не делайте этого», — призывает каждый из спикеров.

«Если такое случится, это будет означать, что все страдания пленников и тысяч моих земляков были напрасны», — подчеркивает журналист и блогер Станислав Асеев.

«После подписания Минских договоренностей с коллаборантами я чувствую себя преданной», — признается волонтер из Ясиноватой Ирина Довгань.

«Это красная линия, за которой начинается неконтролируемый хаос», — подчеркивает бывший пленник боевиков, историк, религиовед Игорь Козловский.

К обращению также присоединились бывшие жители Донецка, журналисты Сергей Гармаш, Денис Казанский, бывший пленник боевиков Владимир Жемчугов.

Напомним, в Минске на переговорах был подписан документ об урегулировании на Донбассе. В документе говорится о необходимости создать консультативный совет с некими неназванными представителями ОРДЛО, а Россия получит статус гаранта-наблюдателя (как Германия, Франция и ОБСЕ).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

итальянцы в защитных масках

В Италии на коронавирус протестировали жителей целого города: результат эксперимента впечатлил (фото)

Магазин АТБ

В магазины АТБ смогут войти не более 10-20 человек: сеть вводит ограничения по распоряжению местных властей

карантин

Украинцев призвали готовиться к тому, что 3 апреля карантин не закончится

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер