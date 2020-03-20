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Инфицированных уже 26: в Черновцах зафиксировали пять новых случаев COVID-19
В городе Черновцы, где один из инфицированных COVID-19 людей пошел на поправку, зафиксировано пять новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
«Вечером 19 марта, согласно результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Отмечается, что пациенты изолированы, их состояние стабильное.
В то же время глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук уточнил, что среди новых инфицированных есть не только те, кто вернулся из-за границы, но и люди, которые контактировали с больными в Украине.
Таким образом, отметили в Минздраве, в Украине уже 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из которых — летальные.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в четверг стало о третьей смерти, вызванной коронавирусной инфекцией. Речь об инфицированной женщине из Ивано-Франковска. В ЦОЗ отметили, что пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время занималась дома самолечением и скончалась спустя сутки после госпитализации еще до получения результатов теста на коронавирус. По данным СМИ женщине было 56 лет.
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