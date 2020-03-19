Украина

Один из пациентов пошел на поправку: в Черновцах рассказали о состоянии зараженных коронавирусом

В Черновицкой области все случаи заражения коронавирусом не относятся к сложным. При этом первый заразившийся человек чувствует себя хорошо, и если второй тест будет отрицательным, то можно говорить о выздоровлении. Об этом в эфире «112 Украина» заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

«Его не лихорадит, у него уже несколько суток нет температуры, нет пневмонии и кашля. Мы можем констатировать, что он идет на выздоровление. Второй пациент — также мужчина, у него есть пневмония, в зависимости от времени суток у него может подниматься температура, но состояние не является сложным. В нашей области мы работаем с несложными случаями», — отметила Наталья Гусак.

В нормальном состоянии пребывают и зараженные коронавирусом дети. После первых суток госпитализации у них нет температуры, лихорадки и пневмонии.

Вскоре в области получат результаты 28 тестов, взятых у людей, контактировавших с больными.

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