Мир

Во Франции показали робота для борьбы с коронавирусом (видео)

Распространение в мире коронавируса, из-за которого медперсонал больниц заставляют превращаться в «смертников-камикадзе», подтолкнуло ученых к мысли создать робота, который поможет медикам бороться с опасным заболеванием.

Прототип такого устройства был создан компанией Shark Robotics и представлен в четверг во Франции.

В компании отмечают, что «RHYNO Protect de DECONTAMINATION» — это небольшой модульный робот, который может выполнять очистку помещения и воздуха, транспортировку медпрепаратов и больных.

Дизайн и размеры робота предусматривают его использование в закрытых пространствах, таких как больницы, метро или аэропорты. Также робот способен обеззараживать воздух на открытых пространствах.

«Управляемый аппарат на гусеничном шасси Rhyno Protect („Рино протект“) способен провести обеззараживание площади до 20 тыс. кв. метров в течение трех часов», — говорится в сообщении компании.

По информации создателей, робот управляется с помощью радиокоманд, что позволяет применять его на безопасном удалении от источника коронавируса.

Полезная нагрузка устройства составляет до 200 кг, время автономной работы — до 5 часов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году специалисты отечественной оборонки создали нового колесного боевого робота для огневой поддержки подразделений в бою, а также для транспортировки боеприпасов и раненых. Новинка под названием «Ласка» представляет собой небольшой бронированный автомобиль, построенный на раме квадроцикла. Официальное название машины — «Беспилотная роботизированная платформа «Ласка 2.0».

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