27.48 / 28.54 29.47 / 30.81
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Во Франции показали робота для борьбы с коронавирусом (видео)

1:14 20 марта 2020 1
RHYNO Protect
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Распространение в мире коронавируса, из-за которого медперсонал больниц заставляют превращаться в «смертников-камикадзе», подтолкнуло ученых к мысли создать робота, который поможет медикам бороться с опасным заболеванием.

Прототип такого устройства был создан компанией Shark Robotics и представлен в четверг во Франции.

В компании отмечают, что «RHYNO Protect de DECONTAMINATION» — это небольшой модульный робот, который может выполнять очистку помещения и воздуха, транспортировку медпрепаратов и больных.

Дизайн и размеры робота предусматривают его использование в закрытых пространствах, таких как больницы, метро или аэропорты. Также робот способен обеззараживать воздух на открытых пространствах.

«Управляемый аппарат на гусеничном шасси Rhyno Protect („Рино протект“) способен провести обеззараживание площади до 20 тыс. кв. метров в течение трех часов», — говорится в сообщении компании.

По информации создателей, робот управляется с помощью радиокоманд, что позволяет применять его на безопасном удалении от источника коронавируса.

Полезная нагрузка устройства составляет до 200 кг, время автономной работы — до 5 часов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году специалисты отечественной оборонки создали нового колесного боевого робота для огневой поддержки подразделений в бою, а также для транспортировки боеприпасов и раненых. Новинка под названием «Ласка» представляет собой небольшой бронированный автомобиль, построенный на раме квадроцикла. Официальное название машины — «Беспилотная роботизированная платформа «Ласка 2.0».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Коронавирус наступает

Инфицированных уже 26: в Черновцах зафиксировали пять новых случаев COVID-19

Коронавирус в Украине

Переполох в Житомире: заболевший коронавирусом не рассказал всю правду (видео)

Магазин АТБ

В магазины АТБ смогут войти не более 10-20 человек: сеть вводит ограничения по распоряжению местных властей

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер