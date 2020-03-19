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"Из нас сделали смертников-камикадзе": медсестра районной больницы жестко обратилась к властям
Медсестра Центральной районной больницы Киево-Святошинского района Нина Козловская обвинила руководство страны в том, что медиков бросили, сделав из них «смертников-камикадзе» и попросила помощи у жителей Киевской области, в которой ввели карантин из-за коронавируса.
Отметив, что в инфекционное отделение привозят людей с подозрением на коронавирус, она добавила, что у медиков нет надлежащей защиты. «Владимир Зеленский, Кабмин, Денис Шмыгаль, Илья Емец, Министерство здравоохранения Украины, которое уже тоже меня заблокировало. Скажите, почему не выполняются ваши обещания и приказы? Мы ничем не обеспечены. Нас оставили одних и сделали смертниками-камикадзе. Вам не стыдно, что врач-инфекционист просит у людей о помощи?!» — пишет Нина Козловская на своей страничке в социальных сетях.
По словам медсестры, инфекционному отделению ЦРБ Киевско-Святошинского района крайне необходимы противочумные костюмы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичные больницы могут остаться без персонала — многие врачи и медсестры живут при пригородах Киева и после ограничений движения транспорта просто не могут добраться до работы.
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