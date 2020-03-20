Преодолела стыд: женщина рассказала, как была вынуждена пройтись по улице совершенно голой

Мир

В отличие от любительниц показывать свое обнаженное тело, большинство женщин предпочитают появляться в общественных местах в более целомудренном виде.

И все же некоторые из них иногда попадают в ситуации, когда случайно оказываются голыми на виду у большого количества людей.

Об одном из таких случаев рассказала британская писательница Анбара Салам, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

По словам писательницы, этот нелепый случай произошел несколько лет назад во время посещения спа в Германии. Она полностью разделась и направилась в сауну, но перепутала выходы и оказалась на пожарной лестнице. Дверь захлопнулась за ее спиной, поэтому вернуться было нельзя.

Голая женщина несколько минут кричала и колотила в дверь, тщетно пытаясь прикрыться крохотным полотенцем, потом в слезах побежала на другой этаж и принялась стучать в другую дверь. Ее никто не услышал. На первом этаже ей удалось попасть в машинный зал с работающими вентиляторами и насосами, но людей не было и там.

В итоге писательница нашла служебный лифт и попыталась привести его в движение. По всей вероятности, это привлекло внимание персонала, потому что из громкоговорителя раздалось объявление на немецком языке. Женщина догадывалась, что речь идет о ней, но не понимала ни слова.

«В итоге дверь лифта открылась, — рассказывает писательница. — Передо мной стоял сотрудник спа. Он был настолько одет, насколько это вообще возможно. И для меня у него полотенца не было. Он произнес что-то по-немецки, я заплакала, он вздохнул и жестами показал, чтобы я следовала за ним. Я пошла, по-прежнему пытаясь прикрыть этой тряпочкой то одно, то другое место».

Оказалось, что с пожарной лестницы невозможно вернуться в спа. Нужно выйти на улицу, миновать стоящую возле здания очередь, добраться до главного входа и пройти через ресепшн.

«Я достигла своего предела, — вспоминает писательница. — Время замедлилось, стала слышна музыка сфер. Я перестала плакать, отбросила полотенце, расправила плечи и пошла за ним. Мы шли по улице мимо людей, паркующих свои автомобили и стоящих в очереди со своими семьями. Они что-то говорили и показывали пальцами, но я не слышала. Я превзошла стыд и чувствовала себя неприкосновенной».

Перед ресепшеном оказалось столько людей, что сотруднику спа пришлось кричать, чтобы их пропустили. «Он начал объяснять (я так понимаю) ситуацию пожилой женщине на ресепшн, — рассказывает писательница. — Это заняло целые минуты. И тогда она протягивает мне надувную игрушку для бассейна. В форме рака. Я беру, и его клешни оказываются у меня на груди».

После небольшой задержки, связанной с тем, что женщина на ресепше все еще надеялась увидеть документы обнаженной посетительницы и не сразу поняла, что это невозможно, ее пропустили. История закончилась благополучно: писательница оделась и побежала к любовнику, который ждал ее в кафе и возмущался, что она задерживается.

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