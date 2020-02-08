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Голая в горах: девушка разделась в Альпах и прославилась в Сети (фото)

Позировать полностью обнаженными нравится не только звездам — таким, как Деми Мур или Настенька Каменских — но и «обычным» женщинам.

Одна из таких любительниц обнаженки — Стерр Кордес из Нидерландов, которая периодически публикует свои откровенные фото в Instagram.

Обычно их просматривают близкие друзья-подруги и знакомые, а также немножко озабоченные незнакомые мужчины. Но последний фотошут голландки во французских Альпах стал вирусным и принес ей большое количество подписчиков — более 270 тысяч человек.

Всех их, вероятно, поразило сочетание морозных гор (брррр) и обнаженного женского тела.

На одном кадре туристка без одежды стоит спиной к камере на балконе отеля и смотрит на трассы, на другом — поднимается на гору со сноубордом и шлемом в руках — тоже полностью обнаженной.

«Я обожаю кататься на сноуборде так же сильно, как солнце, пальмы и пляж. Это один из моих любимых видов спорта», — подписала Кордес свой пост.

Ранее Кордес размещала нудистские кадры, где она позирует в домашней обстановке или на фоне пейзажей. Девушка заявляет, что ей нравится ходить голой на природе.

В январе женщина разделась догола и прогулялась полностью обнаженной по зданию аэропорта в Майами. На опубликованном в сети ролике видно, как неизвестная идет по залу выдачи багажа, снимает с себя купальник на глазах у других пассажиров, бросает его на пол и продолжает идти голышом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что стремление к раздеванием может принести женщине и неоценимую пользу: так, когда грабитель забрался в дом модели, она вышла к нему голой, после чего преступник растерялся и сбежал с пустыми руками.

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