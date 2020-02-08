24.38 / 24.63 26.66 / 27.09
Киев: -5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Голая в горах: девушка разделась в Альпах и прославилась в Сети (фото)

4:21 8 февраля 2020 74
Стерр Кордес
Инф. «ФАКТОВ»

Позировать полностью обнаженными нравится не только звездам — таким, как Деми Мур или Настенька Каменских — но и «обычным» женщинам.

Одна из таких любительниц обнаженки — Стерр Кордес из Нидерландов, которая периодически публикует свои откровенные фото в Instagram.

Обычно их просматривают близкие друзья-подруги и знакомые, а также немножко озабоченные незнакомые мужчины. Но последний фотошут голландки во французских Альпах стал вирусным и принес ей большое количество подписчиков — более 270 тысяч человек.

Всех их, вероятно, поразило сочетание морозных гор (брррр) и обнаженного женского тела.

На одном кадре туристка без одежды стоит спиной к камере на балконе отеля и смотрит на трассы, на другом — поднимается на гору со сноубордом и шлемом в руках — тоже полностью обнаженной.

«Я обожаю кататься на сноуборде так же сильно, как солнце, пальмы и пляж. Это один из моих любимых видов спорта», — подписала Кордес свой пост.

Ранее Кордес размещала нудистские кадры, где она позирует в домашней обстановке или на фоне пейзажей. Девушка заявляет, что ей нравится ходить голой на природе.

В январе женщина разделась догола и прогулялась полностью обнаженной по зданию аэропорта в Майами. На опубликованном в сети ролике видно, как неизвестная идет по залу выдачи багажа, снимает с себя купальник на глазах у других пассажиров, бросает его на пол и продолжает идти голышом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что стремление к раздеванием может принести женщине и неоценимую пользу: так, когда грабитель забрался в дом модели, она вышла к нему голой, после чего преступник растерялся и сбежал с пустыми руками.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Татьяна Кравченко

"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым

Казахстан

Стрельба, погромы и горящие дома: в Казахстане вспыхнул межнациональный конфликт (видео)

рублевка

Азаров и Захарченко живут на Рублевке: в сети показали фото элитных имений чиновников времен Януковича

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер