- 04:50 Ночной пожар в Киеве: на Троещине горела станция техобслуживания, пострадал человек
- 04:21 Голая в горах: девушка разделась в Альпах и прославилась в Сети
- 03:51 Все ближе к НАТО: украинская армия завершила первый этап реформирования
- 03:05 Застрял в заднем проходе: секс с китайским огурцом закончился для музыканта больницей
- 02:30 У Зеленского назвали цель земельной реформы
- 01:40 Боле 80 новых жертв: число умерших от коронавирусной пневмонии в провинции Хубэй выросло до 699
- 01:27 "Охотник на младенцев" напал на двух детей и переломал им кости
- 00:51 Новых законов не нужно: Разумков прокомментировал возможность проведения выборов в ОРДЛО
- 00:36 Тянет на "новенькое": биологи создали секс-кукол для черепах и удивились результату
- 07.02 23:50 Стрельба, погромы и горящие дома: в Казахстане вспыхнул межнациональный конфликт
- 07.02 23:26 Министр Малюська призвал к ликвидации "зомби-партий"
- 07.02 22:58 Вернуться готовы не все: названо количество украинцев, решивших остаться в Ухани
Голая в горах: девушка разделась в Альпах и прославилась в Сети (фото)
Позировать полностью обнаженными нравится не только звездам — таким, как Деми Мур или Настенька Каменских — но и «обычным» женщинам.
Одна из таких любительниц обнаженки — Стерр Кордес из Нидерландов, которая периодически публикует свои откровенные фото в Instagram.
Обычно их просматривают близкие друзья-подруги и знакомые, а также немножко озабоченные незнакомые мужчины. Но последний фотошут голландки во французских Альпах стал вирусным и принес ей большое количество подписчиков — более 270 тысяч человек.
Всех их, вероятно, поразило сочетание морозных гор (брррр) и обнаженного женского тела.
На одном кадре туристка без одежды стоит спиной к камере на балконе отеля и смотрит на трассы, на другом — поднимается на гору со сноубордом и шлемом в руках — тоже полностью обнаженной.
«Я обожаю кататься на сноуборде так же сильно, как солнце, пальмы и пляж. Это один из моих любимых видов спорта», — подписала Кордес свой пост.
Ранее Кордес размещала нудистские кадры, где она позирует в домашней обстановке или на фоне пейзажей. Девушка заявляет, что ей нравится ходить голой на природе.
В январе женщина разделась догола и прогулялась полностью обнаженной по зданию аэропорта в Майами. На опубликованном в сети ролике видно, как неизвестная идет по залу выдачи багажа, снимает с себя купальник на глазах у других пассажиров, бросает его на пол и продолжает идти голышом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что стремление к раздеванием может принести женщине и неоценимую пользу: так, когда грабитель забрался в дом модели, она вышла к нему голой, после чего преступник растерялся и сбежал с пустыми руками.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым
Азаров и Захарченко живут на Рублевке: в сети показали фото элитных имений чиновников времен Януковича
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!