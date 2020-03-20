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Самоизоляция при COVID-19: британский врач рассказал, как избежать массового распространения заразы

Распространение COVID-19 по всему миру приводит к тому, что вызываемое коронавирусом легочное заболевание требует от инфицированных людей полной самоизоляция.

Именно самоизоляция является на сегодняшний день главным способом предотвратить массовое заражение, считает врач общей практики, телеведущий и писатель Хилари Джонс.

В интервью изданию Express он дал несколько советов о том, как нужно проводить этот процесс правильно.

Важно использовать исключительно собственные столовые приборы, кружки, стаканы. Кухонную утварь надлежит мыть теплой мыльной водой.

Любые твердые поверхности, к которым прикасаются руками, следует протирать, используя чистящие средства, содержащие дезинфицирующие компоненты.

Полотенца, постельное белье нужно регулярно стирать при температуре 60 градусов, чтобы остановить распространение патогенных частиц. Эти вещи также должны быть индивидуальными.

Унитаз необходимо чистить дезинфицирующим средством после каждого акта дефекации.

Также врач советует удвоить количество мусорных баков, тщательно следить за их регулярным опорожнением.

При доставке продуктов и товаров онлайн все следует организовать таким образом, чтобы не сталкиваться с курьерами лицом к лицу. Если такой возможности нет, нужно использовать маски и перчатки.

Ограничить все формы контактов с другими людьми, использовать только интернет и мобильную связь.

Не посещать медучреждения при появлении недостаточно тяжелых симптомов.

«Высокая температура и кашель должны заставить человека самоизолироваться на семь дней без посещения аптек или больницы. Достаточно связаться с медиками или справочной службой по телефону и получить консультацию о своих дальнейших действиях», — дал последний совет британский врач.

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