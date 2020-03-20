"Накормите ее гречкой": Асмус "ударила по коронавирусу" топлес-фото

Шоу-бизнес

Звезда «Интернов» Кристина Асмус решила снова удивить фанатов, понизив «уровень откровенности» своих фото и повысив их «социальную направленность».

Так, актриса опубликовала довольно скромное по меркам фильма «Текст», фото на котором она в в розовой бейсболке и джинсах с высокой талией от Gucci демонстрирует свою обнаженную спину, прикрыв пикантные места рукой.

Волосы артистка завила в легкие локоны, а естественную красоту подчеркнул нюдовым макияжем.

Предвидя реакцию некоторых хейтеров, Асмус ради шутки написала длиннющий список хэштегов с предполагаемыми фразами от них: «Че за панталоны?», «С кем дочь? Алло», «До Гузеевой далеко», «После Текста уже скучно», «Повернуться слабо», «Ты же мать должна понимать», «Когда новый фильм на немецком», в том числе и «Я пошёл посамоизолируюсь» и «Накормите ее гречкой».

В двух последних «хэшах» некоторые фанаты, очевидно, увидели намек на уже начинающую надоедать тему коронавируса и дефицит некоторых продуктов в магагазинах, и по достоинству оценили юмор Кристины.

«Богиня хэштегов, Кристина!», «#каквсегданавысоте», «ваша самоирония на высоте», «Обожаю вашу самоиронию», — пишут они.

Также по традиции часть публики похвалили Крис за внешний вид, ведь еще недавно она грозилась набрать вес"Крис! Обалденная!", «Красотка», «Красавишна!», «#Обожаю», «Вы на наборе массы? Где масса?»

Конечно, хейтеры также не остались в долгу: «И не лень было писать?», «Фууух, еле дошел до конца», «Денег на футболку нет?»

Кроме того, некоторые заметили, что после обнаженных сцен в фильме «Текст» голые фото в личном блоге смотрятся крайне нелепо. И уж тем более, по мнению фанатов, нет надобности прятать пикантные места, если в кино Кристина показала значительно больше.

«Зачем вообще одежда? Вас голой все видели», «Может, хватит эротики? А так красивая», — пишут они.

Но в целом большинство поклонников решили, что «Гарику повезло» и «Крис обалденная», а сам пост набрал более 75 тысяч лайков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кристина Асмус сама оценили юмор Maruv, разрешив ей унизить своего мужа Гарика Харламова, проведя над ним «эксперименты» на сцене.

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