«Думала, будет жестче»: Кристина Асмус рассказала о реакции мужа на откровенную сцену

Шоу-бизнес

Известная российская актриса Кристина Асмус, которая снялась обнаженной в эротических сценах с партнером Иваном Янковским в нашумевшем фильме «Текст», рассказала о реакции своего мужа Гарика Харламова на откровенные кадры в фильме. Об этом пишет «Телепрограмма».

«Муж мой — один из самых известных людей в стране, я тоже чуть-чуть известна. Общество наше не готово к этому», — призналась актриса в интервью на вечернем шоу на одном из российских радио.

Она напомнила, что еще до премьеры выкладывала в соцсетях трейлер, где ее героиня целуется с героем Ивана Янковского. И даже тогда ее спрашивали, задействована ли в сцене дублерша.

Асмус утверждает, что была готова к такой реакции, но уточняет: «Думала, что она будет жестче». Она призналась, что обсуждала откровенную сцену с мужем.

До этого он видел спектакль по роману «Текст», где Кристина также играла роль Нины и где эта же сцена тоже откровенна. По ее словам, Харламов спокойно относится к ее профессии и прекрасно понимает особенности актерского ремесла. «Он знал, на ком он женился», — сказала актриса.

Она добавила, что Харламов поддерживал ее, поскольку у нее самой были страхи в связи с тем, что придется показаться на экране обнаженной. «Я всегда себя скрываю максимально», — призналась актриса, объяснив, что старается не носить открытых нарядов даже на светских мероприятиях.

Напомним, что после того как в сети появилось полное видео откровенных сцен из фильма, снятых на мобильный телефон, многие пользователи назвали ролик порнографическим из-за реалистичности картинки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Гарик Харламов написал гневный пост в ответ тем, кто упрекает его из-за сцены секса в фильме «Текст» с участием его жены актрисы Кристины Асмус.

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