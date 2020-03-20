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Украина

Вывезли почти всех: в МИД назвали количество украинцев, находящихся на карантине за границей

5:40 20 марта 2020 5
Карантин
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Количество находящихся в других странах на карантине в связи с пандемией коронавируса украинцев резко сократилось, с 862 до 38 человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

В частности, наибольшее количество украинцев на карантине за рубежом зарегистрировано в Бразилии — 16 человек. Семь человек изолированы в Германии, трое — в Объединённых Арабских Эмиратах. По двое — в Молдове, Великобритании и Вьетнаме.

По одному украинцу, которых отправили на карантин, остаются на Кубе, в Китае и в Австралии.

Еще 13 граждан Украины проходят лечение в таких странах как Германия (4), Доминиканская Республика (4), Италия (2) Польша (2), ОАЭ (1).

Поправились за рубежом пятеро украинцев: четверо в Японии и один человек — в Италии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на вечер 19 марта в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из которых — летальные. В частности, в четверг стало известно о третьей смерти, вызванной коронавирусной инфекцией. Речь идет об инфицированной женщине из Ивано-Франковска. В ЦОЗ отметили, что пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время занималась дома самолечением и скончалась спустя сутки после госпитализации еще до получения результатов теста на коронавирус. По данным СМИ женщине было 56 лет.

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