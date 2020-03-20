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Инфицированных коронавирусом в Украине может быть гораздо больше, чем говорит власть, — врач
Количество инфицированных коронавирусом в Украине может быть значительно больше, чем об этом говорит официальная статистика.
Такое мнение высказала в эфире одного из телеканалов врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская, передает «Интерфакс-Украина».
«Для меня, например, понятно, что количество инфицированных гораздо больше, чем в официальной статистике», — сказала она.
Причиной этого, по мнению Голубовской, может быть отсутствие в стране экспресс-тестов по выявлению короновируса, которые прибудут в Украину только в субботу.
Кроме того, указала врач-инфекционист, трудности наблюдаются и в связи с тем, что с подобной пандемией еще не сталкивалось ни нынешнее, ни предыдущие поколения, и сейчас на Западе начинают пересматривать основы подготовки специалистов и проведения тестов.
«Возможно, это было сто лет назад, когда была пандемия „испанского“ гриппа. Поэтому всё меняется очень быстро, наши знания об этом возбудителе, его свойствах, насколько он заразен. Из-за того, что он является на сегодняшний день только изучаемым, никогда не встречался в популяции человека и его спрогнозировать очень сложно, была объявлена пандемия Всемирной организацией здравоохранения», — отметила она.
Голубовская пояснила, что к ситуации с распространением коронавируса можно подготовиться только путем минимизации рисков заражения, путем ограничительных мер, чтобы это не приняло быстрое течение, когда не выдерживают системы здравоохранения даже экономически сильных и подготовленных стран.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на вечер 19 марта в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из которых — летальные. В частности, в четверг стало известно о третьей смерти, вызванной коронавирусной инфекцией. Речь идет об инфицированной женщине из Ивано-Франковска. В ЦОЗ отметили, что пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время занималась дома самолечением и скончалась спустя сутки после госпитализации еще до получения результатов теста на коронавирус. По данным СМИ женщине было 56 лет.
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