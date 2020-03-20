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Гривня вновь "просела": сколько стоит доллар 20 марта
На пятницу, 20 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс валют — гривня подешевела на 54 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Так, курс доллара установлен на уровне 27,80 гривни за доллар, евро — 30,09 гривни за евро.
Тем временем «Минфин» публикует данные о том, сколько стоит валюта на «черном» рынке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 27 апреля Нацбанк отменит запрет украинцам с крымской регистрацией открывать счета и оформлять депозит в банках Украины.
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