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Свитолина на карантине развлекается зажигательными танцами (видео)
Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина не скучает в карантине. На днях наша соотечественница вместе со своим бойфрендом французом Гаэлем Монфисом присоединилась к популярному среди спортсменов челленджу с набиванием туалетной бумаги, а теперь записала видео с зажигательным сексуальным танцем.
За развлечениями не забывает Элина и о тренировочном процессе. Теннисистка показала комплекс упражнений для поддержания физической формы, которые могут взять себе на заметку поклонники одесситки.
Напомним, что в начале марта Свитолина выиграла первый в сезоне-2020 турнир, триумфовав в мексиканском Монтеррее, что позволило ей подняться на пятую строчку в рейтинге WTA.
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