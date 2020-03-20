Свитолина на карантине развлекается зажигательными танцами (видео)

Спорт

Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина не скучает в карантине. На днях наша соотечественница вместе со своим бойфрендом французом Гаэлем Монфисом присоединилась к популярному среди спортсменов челленджу с набиванием туалетной бумаги, а теперь записала видео с зажигательным сексуальным танцем.

За развлечениями не забывает Элина и о тренировочном процессе. Теннисистка показала комплекс упражнений для поддержания физической формы, которые могут взять себе на заметку поклонники одесситки.

Напомним, что в начале марта Свитолина выиграла первый в сезоне-2020 турнир, триумфовав в мексиканском Монтеррее, что позволило ей подняться на пятую строчку в рейтинге WTA.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Роллан Гаррос» перенесли на осень из-за коронавируса.

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