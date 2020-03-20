Главное — туалетная бумага: россиянам предлагают купить готовые "тележки апокалипсиса"

Мир

В одном из крупных супермаркетов Москвы для покупателей собрали наборы с товарами, разделив их на три категории — автор видео назвал их «тележками апокалипсиса». Напомним, что первый случай смерти от коронавируса в России зафиксировали 19 марта.

Тележки с наборами разделили по категориям. Первая, видимо, для обычных людей, вторая — для «среднего класса», а третья — «для богатых». Естественно, не обошлось в наборах без туалетной бумаги. Куда уж без нее…

Видео на своей страничке в соцсетях разместил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Москве монахи Высоко-Петровского монастыря решили ежедневно ходить крестным ходом и молиться об избавлении от коронавируса.

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