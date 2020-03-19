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Первый случай смерти от коронавируса зафиксировали в России
В России, которую заподозрили в махинациях со статистикой о зараженных коронавирусом, сообщили о первой смерти от COVID-19.
79-летняя пациентка, у которой диагностировали коронавирус, скончалась в больнице Москвы, куда была госпитализирована 13 марта.
Сообщается, что смерть из-за пневмонии наступила на фоне сопутствующих хронических заболеваний. У женщины был диагностирован диабет второго типа, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, мочекаменная болезнь и атеросклероз коронарных сосудов.
По данным росСМИ, у близкого круга людей скончавшейся пациентки, тяжелых симптомов заболевания нет.
Напомним, российские пенсионерки предложили бороться с вирусом с помощью ритуала «обкуривания». А пророссийские боты пытались разгонять в соцсетях тезис, что коронавирус — специально придуманное биологическое оружие против Китая.
Как сообщали «ФАКТЫ», ЕС обвинил Россию в умышленном распространении фейков о коронавирусе.
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