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Мир

Естественный отбор: в Москве решили ежедневно устраивать крестные ходы против коронавируса

11:21 19 марта 2020 65
Кадило
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Москве монахи Высоко-Петровского монастыря решили ежедневно устраивать крестные ходы с молебном об избавлении от коронавируса. Напомним, что многие страны, в том числе и Украина, ввели строгие ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

«Наконец-то», — с таким комментарием «Лентач» разместил сообщение об «антикоронавирусных» крестных ходах.

Под этим постом в Twitter интернет-пользователи оставили немало ехидных комментариев.

Тем временем, как сообщает «Громадське», в столичной Киево-Печерской лавре, где проводит богослужения церковь Московского патриархата, священнослужители заявляют, что «страшна не эпидемия вируса, а грех, который губит душу», и говорят, что не следует бояться, потому что «дальше будет хуже, если мы не покаемся». Верующих призывают ходить в храм, причащаться и причащать детей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России несколько пожилых женщин на видео записали странный ритуал, которым они якобы «ограждают» себя от смертельной инфекции — они сделали несколько физических упражнений, держа в руках бумагу, а после этого заявили, что «поставили барьер коронавирусу».

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