26.49 / 27.32 29.34 / 30.40
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Арнольд Шварценеггер самоизолировался с ослом и пони, обратившись к фанатам с советом (видео)

14:21 16 марта 2020 51
Арнольд Шварценеггер с осликом и пони
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, который ранее учил свою собаку правильно мыть руки, самоизолировался дома вместе со своим осликом Виски и пони Лулу, следуя инструкциям для пожилых людей.

72-летний Терминатор обратился к своим фанатам в соцсети Twitter: «Оставайтесь дома как можно больше. Слушайте экспертов, игнорируйте дебилов. Мы пройдем через это вместе».

«Никому не разрешается выходить — особенно, когда тебе 72. После 65 вам нельзя покидать дом в Калифорнии. Поэтому мы остается дома и едим здесь… Смотрите, что мы делаем. Мы не выходим, не посещаем рестораны — не делаем ничего такого… Оставайтесь дома», — говорит он в видео, пока кормит своих любимцев морковкой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Шварценеггер привел осла и пони в свой рабочий офис.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ликвидированный боевик

Командир боевиков рассказал, кто на самом деле убил видных главарей «ДНР»-«ЛНР» (видео)

Тестирование

В Украине вылечили первого заболевшего коронавирусом

Очередь

В Харькове пенсионеры устроили давку за бесплатными масками: видео шокировало сеть

Пустой коридор больницы

Полтава ушла на карантин: медучреждения принимают не всех больных

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер