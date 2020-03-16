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Арнольд Шварценеггер самоизолировался с ослом и пони, обратившись к фанатам с советом (видео)

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, который ранее учил свою собаку правильно мыть руки, самоизолировался дома вместе со своим осликом Виски и пони Лулу, следуя инструкциям для пожилых людей.

72-летний Терминатор обратился к своим фанатам в соцсети Twitter: «Оставайтесь дома как можно больше. Слушайте экспертов, игнорируйте дебилов. Мы пройдем через это вместе».

«Никому не разрешается выходить — особенно, когда тебе 72. После 65 вам нельзя покидать дом в Калифорнии. Поэтому мы остается дома и едим здесь… Смотрите, что мы делаем. Мы не выходим, не посещаем рестораны — не делаем ничего такого… Оставайтесь дома», — говорит он в видео, пока кормит своих любимцев морковкой.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB — Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Шварценеггер привел осла и пони в свой рабочий офис.





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