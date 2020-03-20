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Миша Романова впервые показала сына (фото)

11:44 20 марта 2020 133
Миша Романова
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Миша Романова, рассказавшая ранее, как отец ее ребенка выставил их на улицу, впервые показала сына. Миша вместе с Мартином украсила обложку глянцевого журнала «Отдохни!». В апрельском номере вышло эксклюзивное интервью артистки, а также ее первая фотосессия с малышом.

Певица рассказала о том, как материнство изменило ее жизнь и повлияло на карьеру, как ей удается совмещать работу и при этом наслаждаться новой для себя ролью мамы. Миша всё так же верит в любовь, поэтому не сомневается, что Мартин будет расти в счастливой семье.

Напомним, Миша Романова скрывает личность бывшего избранника. В 2018 году певица родила сына Мартина. Говорит, отцом мальчика является известный режиссер, имя которого она скрывает. Они расстались еще до рождения малыша.

Ранее Миша Романова рассказала, как могла потерять ребенка, когда во время беременности перенесла операцию по увеличению груди. Тогда певица не подозревала о своем положении.

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