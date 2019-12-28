- 07:40 Умер актер из "Игры престолов"
- 07:19 Появились фото Кейт Миддлтон в роддоме
- 07:19 Снег с дождем и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
- 06:56 Пенсию можно рассчитать самому: стало известно, как работает пенсионный калькулятор (инфографика)
- 06:55 "Решил отомстить": любовник выставил экс-солистку группы "ВИА Гра" на улицу с ребенком
- 06:30 "Дед Мороз" умер: на празднике скончался актер, раздававший подарки
- 06:10 Очень громко слушали музыку: мужчина расстрелял соседей – отца и сына
- 05:55 Адвокат рассказал о возможной борьбе за наследство Галины Волчек
- 05:50 Не только "Сваты" и "Слуга народа": в РФ купили еще один украинский сериал
- 05:30 В США умер автор известного бродвейского мюзикла "Hello, Dolly!"
- 04:55 Неожиданно: ученые выяснили, что лишний вес помогает победить рак
- 04:40 Накопительная пенсионная система: сделан первый шаг к обеспечению "безбедной старости"
"Решил отомстить": любовник выставил экс-солистку группы "ВИА Гра" на улицу с ребенком (видео)
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Миша Романова, которая призналась в том, что будучи беременной, могла потерять ребенка, решилась на еще одно признание.
В частности, на Youtube-шоу «Ходят слухи» она заявила, что отец ее ребенка оказался очень жестоким человеком и выгнал их с малышом на улицу.
«Отец моего ребенка выставил нас на улицу. Видимо, ему не понравилось что-то сказанное мной в интервью. Не знаю, на что он обиделся, ведь я не называла его имени. Меня спросили: „Кто тебя поддерживал во время беременности?“. Я ответила — родители, друзья, Макс… Но видимо его это как-то задело. Поэтому он, таким образом, решил мне отомстить», — рассказала экс-виагра.
Как известно, певица до сих пор скрывает личность бывшего избранника. В 2018 году артистка впервые стала мамой. Сына Миша Романова назвала Мартином. Ходило много слухов о том, кто является отцом ребенка. Одни говорили, что исполнительница родила от женатого миллиардера, другие подозревали ее в тайном романе с Максом Барских.
Но в этом интервью она подтвердила, что ее избранником был украинский режиссер, с которым она рассталась, будучи беременной.
Певица также поведала, что они не жили вместе, но режиссер снимал для нее квартиру. «Тогда он мне сказал: «Плати сама за аренду или отправь счет тем, кто тебя поддерживает. Увидимся через 16 лет», — сообщила Миша Романова.
По словам звезды, она давала интервью, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии, поэтому допускает, что могла задеть чувства возлюбленного. По ее словам, она поняла, насколько самолюбие и гордыня мужчины может перекрыть здравый смысл. Случившееся до сих пор не укладывается у Миши Романовой в голове.
Судя по шоу, экс-любовник и сейчас не поддерживает связь с ребенком, но оказывает финансовую помощь. Ежемесячно он отправляет на содержание сына 100−200 долларов. При этом Миша Романова отметила, что сама прекрасно обеспечивает семью — после ухода из группы «ВИА Гра» она начала сольную карьеру.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле Миша Романова начала сольную карьеру, выпустив провокационный клип от Макса Барских.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.