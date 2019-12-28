"Решил отомстить": любовник выставил экс-солистку группы "ВИА Гра" на улицу с ребенком (видео)

Украина

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Миша Романова, которая призналась в том, что будучи беременной, могла потерять ребенка, решилась на еще одно признание.

В частности, на Youtube-шоу «Ходят слухи» она заявила, что отец ее ребенка оказался очень жестоким человеком и выгнал их с малышом на улицу.

«Отец моего ребенка выставил нас на улицу. Видимо, ему не понравилось что-то сказанное мной в интервью. Не знаю, на что он обиделся, ведь я не называла его имени. Меня спросили: „Кто тебя поддерживал во время беременности?“. Я ответила — родители, друзья, Макс… Но видимо его это как-то задело. Поэтому он, таким образом, решил мне отомстить», — рассказала экс-виагра.

Как известно, певица до сих пор скрывает личность бывшего избранника. В 2018 году артистка впервые стала мамой. Сына Миша Романова назвала Мартином. Ходило много слухов о том, кто является отцом ребенка. Одни говорили, что исполнительница родила от женатого миллиардера, другие подозревали ее в тайном романе с Максом Барских.

Но в этом интервью она подтвердила, что ее избранником был украинский режиссер, с которым она рассталась, будучи беременной.

Певица также поведала, что они не жили вместе, но режиссер снимал для нее квартиру. «Тогда он мне сказал: «Плати сама за аренду или отправь счет тем, кто тебя поддерживает. Увидимся через 16 лет», — сообщила Миша Романова.

По словам звезды, она давала интервью, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии, поэтому допускает, что могла задеть чувства возлюбленного. По ее словам, она поняла, насколько самолюбие и гордыня мужчины может перекрыть здравый смысл. Случившееся до сих пор не укладывается у Миши Романовой в голове.

Судя по шоу, экс-любовник и сейчас не поддерживает связь с ребенком, но оказывает финансовую помощь. Ежемесячно он отправляет на содержание сына 100−200 долларов. При этом Миша Романова отметила, что сама прекрасно обеспечивает семью — после ухода из группы «ВИА Гра» она начала сольную карьеру.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле Миша Романова начала сольную карьеру, выпустив провокационный клип от Макса Барских.

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