Деньги

Евро уже стоит больше 30 гривен, а доллар — 28 гривен: что будет дальше

После некоторого замедления накануне рост курсов доллара и евро резко ускорился. С четверга, 19 марта, американская валюта подорожала сразу на 53 копейки, приблизившись к отметке 28 гривен, а европейская — на 30 копеек, превысив 30 гривен. Так, 19 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне 27,80 грн за доллар и 30,09 грн за евро. На наличном рынке обесценивание национальной валюты также ускорилось. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,67 грн, купить — по 28,58 грн; евро — сдать по 29,45 грн, купить — по 30,73 грн. При этом проблема с нехваткой валюты в обменниках должна решиться в ближайшее время.

«Мы уже начали пополнять кассы банков наличными евро»

Как сообщил Национальный банк Украины на своем официальном сайте, уже принимаются активные меры для устранения трудностей с удовлетворением потребностей населения в наличной иностранной валюте, которые наблюдались в кассах банков из-за перебоев в авиасообщении. Для обеспечения нормальной работы банковской системы Украины в условиях карантина Нацбанк начал сотрудничество с иностранными финансовыми учреждениями по поставкам наличной валюты. Одновременно НБУ ввел операции по подкреплению банков наличными долларами и евро путем их обмена на соответствующую безналичную валюту.

Безналичной валюты в банковской системе сейчас более чем достаточно. Украинские банки имеют безналичные ликвидные средства в иностранной валюте на сумму почти 9 млрд долларов. Первая операция по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 млн евро состоялась 19 марта. Национальный банк получил заявки от шести банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме. Такие операции осуществляются с помощью торгово-информационных систем, используемых банками и для проведения операций на межбанковском валютном рынке. Участниками операций определены 10 банков с наибольшим объемом средств физлиц в иностранной валюте с учетом сберегательных сертификатов. На эти учреждения приходится более 80% от общего объема средств населения в иностранной валюте.

«Мы уже начали пополнять кассы банков наличными в евро, — заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий. — Также работаем с контрагентами из США, чтобы доставить большую партию валютной наличности в долларах. В любом случае все граждане имеют возможность покупать и продавать валюту через онлайн-приложения банков, что в условиях распространения коронавируса значительно безопаснее, чем иметь дело с банкнотами».

При этом в НБУ заверили, что операции по обмену наличной валюты на безналичную никоим образом не влияют на объем международных резервов Украины, которых достаточно для сглаживания Нацбанком курсовых колебаний на валютном рынке и выполнения всех внешних обязательств государства. Нацбанк и далее будет проводить такие операции, чтобы банкам хватало наличной иностранной валюты.

Стоит отметить, что 19 марта НБУ продал 200 млн долларов, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса. Накануне из резервов была реализована такая же сумма валюты. С 10 марта Нацбанк продал из резервов 1 млрд 919,6 млн долларов. Регулятор отмечает, что спрос на валюту превышает предложение. Причина — ухудшение настроений украинских компаний и населения из-за коронавируса. Следующая такая операция объемом 100 млн евро будет проведена в пятницу, 20 марта.

«В ближайшее время национальная валюта попытается закрепиться на отметке 28 гривен за доллар»

Однако, несмотря на все действия НБУ, стоимость украинской валюты постепенно снижается.

«Курс гривни в пятницу преодолел отметку 28 грн за доллар на фоне высокого спроса на иностранную валюту на безналичном рынке, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Карантинные меры, вызванные коронавирусом, оказывают масштабное давление на экономическую активность, при этом налоговые и другие преференции бьют по бюджету. К примеру, КГГА подсчитала уже полученные прямые убытки в размере 1,5 млрд гривен. В период высоких выплат по внешним обязательствам, снижения поступлений валютной выручки и отсутствия поддержки инвесторов это становится тяжелой ношей для падающей экономики.

Давление на гривню также оказывает сложная ситуация на мировом финансовом рынке. Накануне большинство валют продолжили падать по отношению к доллару США. Евро снизилось против доллара до 1,07 — минимум с апреля 2017 года. Британский фунт обвалился на минимальные отметки за последние 35 лет. На фоне падения цен на нефть подешевели валюты сырьевых стран, России и Казахстана. Таким образом, для украинской продукции на внешних рынках значительно растет конкуренция.

Вместе с тем поддержка Нацбанка позволяет гривне удерживать позиции. Вероятно, в ближайшее время национальная валюта попытается закрепиться на отметке 28 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что в связи с объявленным карантином в Украине наблюдается рост цен на товары первой необходимости и особенно продукты питания. На волне ажиотажного спроса некоторые продукты уже исчезают с прилавков магазинов, а продавцы не могут ответить, когда будет новая поставка. В правительстве заявляют, что цены на продукты в магазинах и их наличие будут под контролем.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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