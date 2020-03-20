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Украина

В подконтрольном боевикам Алчевске остановился один из крупнейших заводов Луганщины: что известно

14:52 20 марта 2020 150
Алчевский коксохимический завод
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 19 марта, на оккупированной территории Донбасса произошла авария на Алчевском коксохимическом заводе. Ранее стали известны объемы угля, который из ОРДЛО вывозят через территорию России.

«Информационное сопротивление» сообщает, что на Алчевском коксохимическом заводе обрушились четыре колонны газопровода. Общая длина поврежденного участка — около 200 метров. ЧП произошло в районе цеха улавливания и повлекло за собой обрыв трубы «обратного возгорания». По предварительной информации, причиной аварии стал критический износ газопровода.

На тушение пожара ушло почти три часа. Производственный процесс остановлен на неопределенное время.

Как сообщалось ранее, один из главарей боевиков «ЛНР» рассказал, что известных предводителей террористов Донбасса ликвидировали россияне из ЧВК Вагнера. При этом он привел ряд доказательств.

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