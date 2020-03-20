Шоу-бизнес

242-килограммовый сын Никаса Сафронова третий день страдает без туалетной бумаги (видео)

29-летний музыкант и сын российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, который ранее застрял в туалете самолета, сейчас страдает без туалетной бумаги.

Об этом сам музыкант рассказал в Instagram. «Обращение к нации! Друзья, хватит делать запасы! В особенности, хватит скупать всю тушёнку и туалетную бумагу! Если отсутствие первого в магазинах меня не расстраивает, то вот без второго я уже три дня страдаю», — пожаловался он.

Кстати, записывал видео Затравкин на кушетке, похожей на больничную.

Отметим, что многие российские знаменитости начали высмеивать тех, кто покупает много туалетной бумаги. Защитить покупателей решила экс-участница «Холостяка» и бывшая невеста певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай.

«Туалетную бумагу используют для того, чтобы делать защитные маски на резиночках. Такие маски просты в изготовлении и использовании. Шуточки медийных лиц про туалетную бумагу, в данном случае показывают уровень осведомлённости и интеллекта», — возмутилась она.

Напомним, что не только о бумаге шутят звезды. Они пишут песни о гречке, карантине и других вещах.

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