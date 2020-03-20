Выстрелили прямо в голову: в Запорожской области полицейский пытался убить коллегу

Происшествия

В Запорожской области оперуполномоченный одного из отделов областной полиции попытался убить коллегу, ранив его в голову, а потом попытался скрыть факт покушения. Не исключено, что речь идет о случае, произошедшем в Запорожье.

Как сообщили в Госбюро расследований, правоохранителю сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство. «Следствием установлено, что 12 января 2020 полицейский в нерабочее время распивал спиртные напитки с коллегой в помещении своего служебного кабинета. Оперуполномоченный произвел несколько выстрелов из собственного травматического оружия в стены и мебель, за что получил от потерпевшего замечания. Обидевшись на замечания, полицейский с близкого расстояния выстрелил ему в голову, причинив тяжелые повреждения головы и сотрясение головного мозга», — сообщают в ГБР.

После инцидента оперуполномоченный попытался скрыть улики и привлек к этому других людей — он надеялся, что пострадавший умрет и не сможет рассказать, что именно произошло в кабинете. Так, они собрали отстрелянные гильзы и заменили пистолет. «Подозреваемый дал показания о том, что потерпевший собственноручно выстрелил себе в висок», — говорится в сообщении.

В суд направили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровенской области суд приговорил к пожизненному заключению 34-летнего жителя села Столбец, который смертельно ранил вилами сотрудника полиции, прибывшего по вызову на конфликт, возникший между соседями.

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