Мужчина заколол полицейского вилами: ему дали пожизненный срок

Происшествия

В Ровенской области Млиновский районный суд признал виновным и приговорил к пожизненному заключению 34-летнего жителя села Столбец. Ранее в Киеве нашли тело мужчины, которого избили до смерти.

Пресс-служба Нацполиции Ровенской области сообщает, что трагические события произошли в июле 2018 года. Двое полицейских выехали на вызов, чтобы разобраться в конфликте, который возник между соседями. Нетрезвый и агрессивный мужчина схватил хозяйственные вилы и начал наносить удары по автомобилю правоохранителей, а затем ранил полицейского, находившегося в салоне. 25-летний сержант полиции Александр Гордийчук скончался в больнице.

Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина застрелил из охотничьего ружья собственную мать. Его задержали с помощью бойцов подразделения КОРД.

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