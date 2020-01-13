- 14:32 В Украине от гриппа умерла роженица: ребенка удалось спасти
- 14:31 Похолодает: синоптик рассказала, какими будут "крещенские морозы"
- 14:31 Ольгу Бузову заподозрили в тайном замужестве
- 14:22 Владимир Кличко «вырубил» непобедимого Уайлдера: как это произошло
- 14:18 В полиции рассказали о причастности подозреваемого в расстреле Окуевой к другим заказным убийствам
- 14:04 Пьяный полицейский выстрелил себе в голову: подробности ЧП в Запорожье
- 13:58 Под Одессой из-за скользкой дороги перевернулись два микроавтобуса
- 13:57 В поезде «Укрзалізниці» заметили тараканьи бега: впечатляющие фото и видео
- 13:56 В Крыму железный забор едва не рухнул на поезд из России
- 13:31 Вещие сны и встречи с родственниками: гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака
- 13:30 В Запорожье к медикам обратился мужчина с гайкой на половом члене: история обросла разными версиями
- 13:30 Мужчина умер от бешенства: шокирующая смерть на Николаевщине
Пьяный полицейский выстрелил себе в голову: подробности ЧП в Запорожье
В воскресенье, 12 января, в Запорожье сотрудник полиции пытался покончить с собой. Напомним, подобный случай в конце декабря произошел в Сквирском отделе полиции под Киевом.
Инцидент в Запорожье произошел около 7 часов вечера в здании Днепровского отделения полиции. Коп стрелял в себя из переделанного стартового пистолета «Зораки».
Как сообщает ресурс «Время новостей», при поступлении в 5-ю горбольницу у пострадавшего зафиксировали алкогольное опьянение.
Сейчас мужчина находится в реанимации. Он получил ранение в лобно-височную часть головы.
Предварительная причина ЧП — попытка совершения суицида.
Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о случаях, когда полицейские спасали людей от суицида.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.