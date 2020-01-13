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Происшествия

Пьяный полицейский выстрелил себе в голову: подробности ЧП в Запорожье

14:04 13 января 2020 439
пистолет
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 12 января, в Запорожье сотрудник полиции пытался покончить с собой. Напомним, подобный случай в конце декабря произошел в Сквирском отделе полиции под Киевом.

Инцидент в Запорожье произошел около 7 часов вечера в здании Днепровского отделения полиции. Коп стрелял в себя из переделанного стартового пистолета «Зораки».

Как сообщает ресурс «Время новостей», при поступлении в 5-ю горбольницу у пострадавшего зафиксировали алкогольное опьянение.

Сейчас мужчина находится в реанимации. Он получил ранение в лобно-височную часть головы.

Предварительная причина ЧП — попытка совершения суицида.

Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о случаях, когда полицейские спасали людей от суицида.

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