Деньги

Что будет с депозитами украинцев в банках во время карантина: разъяснения дали в НБУ

На время карантина в Украине Национальный банк внедряет систему антикризисных мер, которая, в частности, запрещает банкам вводить какие-либо ограничения по форме и объему снятие депозитов при окончании их срока. Ранее Верховная Рада приняла закон, которым запретила наказывать граждан за просрочку с оплатой коммунальных услуг.

По словам главы НБУ Якова Смолия, антикризисные меры направлены на обеспечение бесперебойной работы финансовой системы.

«Первое — кредиты. Мы ввели особый льготный период обслуживания кредитов населения и бизнеса в период действия карантина. Второе — депозиты. Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения по форме и объему снятие депозитов при окончании их срока. Третье — работа банковской системы. Мы ввели новые программы поддержки банков финансированием, которое они могут направить бизнесу и гражданам, больше всего страдающим от карантина. На период кризиса мы отложили проведение стресс-тестирования банков и упрощаем нормативы. Четвертое — валюта. Пожалуй, самый актуальный вопрос к нам. Мы присутствуем на безналичном валютном рынке, каждый день выходим с интервенциями, чтобы сгладить колебания. Мы также решаем проблему нехватки наличной валюте, для чего уже начали операции по продаже наличного евро за безнал. Пятое — платежи. Мы стимулируем украинский быстрее переходить на дистанционное банковское обслуживание. Работа с наличными, посещение банковских отделений сегодня подвергает риску как клиентов, так и банковских работников. Мы будем делать все, чтобы уменьшить время общения банковского работника с клиентом. Эффективно это можно сделать, если клиенты будут пользоваться услугами дистанционно. Для этого есть все возможности сегодня — гаджеты, компьютеры», — заявил Яков Смолий.

По его словам, Нацбанк не вводит никаких ограничений на работу банков или проведение ими операций: выдачи средств с депозитов, кредитов, обмена валюты, работы банкоматов. Также, по его словам, на время карантина НБУ отменяет тарифы на работу Системы электронных платежей (СЭП). «Также важно снизить тарифы на безналичные расчеты. Сегодня дистанционные банковские услуги должны быть максимально доступными. Это — вопрос обеспечения социальной ответственности банковской системы», — добавил глава НБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцам могут частично компенсировать затраты на коммунальные услуги в период карантина — поручение провести соответствующие расчеты дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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