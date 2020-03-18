Шмыгаль хочет частично компенсировать украинцам расходы на оплату коммуналки

Украина

Гражданам Украины могут частично компенсировать затраты на коммунальные услуги в период карантина. Перед этим Верховная Рада приняла закон, запрещающий наказывать граждан за просрочку с оплатой коммунальных услуг. Поручение по рассмотрению механизма компенсации расходов на комуслуги дал Кабмину премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает УНИАН.

«Мы своим постановлением ввели карантин. Мы призываем людей оставаться дома, поэтому государство должно взять на себя частичную компенсацию коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома. Прошу рассчитать процент компенсации, сумму, которая необходима», — заявил Шмыгаль.

Премьер-министр дал трехдневный срок на работу над предложением.

Ранее сообщалось, что в Киеве поставщики коммунальных услуг будут проводить интернет-обслуживание клиентов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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