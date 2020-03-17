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В карантин украинцев не будут наказывать за неуплату коммуналки
Верховная Рада приняла закон, которым запретила наказывать граждан за просрочку с оплатой коммунальных услуг. Период без штрафов и других санкций вводится на время карантина и останется в силе еще 30 дней после отмены карантинных мер.
Согласно закону с граждан не снимается обязанность оплачивать коммунальные услуги, но во время особого периода не будут начисляться пеня, неустойка и штрафы, потребители не будут отключаться от услуг, а также принудительно выселяться из социального жилья. Также запрещено до окончания особого периода принудительно изымать жилье за долги по коммунальным услугам.
Напомним, карантин в Украине был введен с 12 марта и до 3 апреля. На 17 марта подтверждены семь случаев заражения коронавирусом в Украине, два последних — в Киеве. Среди них как привнесенные извне, так и инциденты с инфицированием внутри страны.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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