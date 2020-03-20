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«Валяем дурака»: Топалов умилил видео с маленьким сыном
Российский музыкант и муж телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, который не раз показывал, как любит маленького сына Майкла, похвастался тем, что может проводить больше времени с малышом.
«Отменились концерты, потерял много денег. Казалось бы, надо страшно расстроиться. Но я счастлив. Сожрали с сыном втихаря от мамы кастрюлю макарон с маслом! И валяем дурака! И пусть весь мир подождёт», — написал он в Instagram, добавив видео с Майклом.
На видео отец и сын играют и целуются. «Это любовь! Какие милые папа и сын! Надеюсь, мама вас пощадит», «Безусловная любовь», «Как же это мило», — пишут комментаторы.
Напомним, ранее Регина Тодоренко показала трогательное видео, на котором учит Майкла плавать.
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