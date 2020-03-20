27.38 / 28.28 29.17 / 30.36
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Валяем дурака»: Топалов умилил видео с маленьким сыном

16:54 20 марта 2020 220
Влад Топалов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский музыкант и муж телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, который не раз показывал, как любит маленького сына Майкла, похвастался тем, что может проводить больше времени с малышом.

«Отменились концерты, потерял много денег. Казалось бы, надо страшно расстроиться. Но я счастлив. Сожрали с сыном втихаря от мамы кастрюлю макарон с маслом! И валяем дурака! И пусть весь мир подождёт», — написал он в Instagram, добавив видео с Майклом.

На видео отец и сын играют и целуются. «Это любовь! Какие милые папа и сын! Надеюсь, мама вас пощадит», «Безусловная любовь», «Как же это мило», — пишут комментаторы.

Топалов

Топалов

Напомним, ранее Регина Тодоренко показала трогательное видео, на котором учит Майкла плавать.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

На улице Киева

Коронавирус в Украине: эпидемиолог рассказала, когда наступит пик заболеваемости

Министр Емец

"Самое трудное впереди": Емец выступил с важным обращением

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Появились свежие данные о военном пенсионере из Киева, у которого заподозрили коронавируc

Появились свежие данные о военном пенсионере из Киева, у которого заподозрили коронавируc

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер