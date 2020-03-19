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Мурашки по коже: Регина Тодоренко растрогала сети видео с сыном
Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая еще недавно радовала поклонников снимками в купальниках, рассказала, как повлияло на нее материнство и показала, как плавает в бассейне с маленьким сыном.
«Только от нас зависит качество следующего поколения, только мы можем изменить мир со знаком +, а не минус», — напомнила она подписчикам.
Видео, на котором мать и сын обнимаются в воде, вызвало восторг и умиление у многих пользователей сети.
«У меня мурашки по коже пошли, какое нежное видео, и согласна со словами, что от нас зависит качество следующего поколения, то как мы воспитаем, какие ценности и понятия вложим в своего ребенка, вы прелесть», «Какое чудесное видео», — пишут поклонники Регины.
Напомним, ранее Регина показывала, как танцует с сестрой и сыном.
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