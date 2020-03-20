Наступил знак Овна: кто эти люди и чего им ожидать

Стиль жизни

21 марта 2020 года с вхождением Солнца в новое созвездие зодиакального круга в свои права вступает знак Овна, власть которого продлится до 20 апреля. Что представляют собой рожденные под ним люди и что их ждет в ближайшем будущем, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она назвала топ-5 знаков зодиака, представители которых чаще других поддаются панике.

— Овен — первый знак зодиакального круга, с которого начинается очередной годовой цикл, — рассказала Людмила. — Его стихия — огонь, а планета-управитель — Марс, что говорит само за себя: людей, родившихся под этим знаком, можно назвать взрывоопасными и непредсказуемыми — общаясь с ними, никогда не знаешь, какой фокус они выкинут в следующий момент.

Овны — целеустремленный знак, они умеют ставить перед собой цели и знают, как из достичь. Но, как разгорающийся огонь может задуть первый сильный порыв ветра, так и представители знака быстро загораются и быстро остывают. Казалось бы, только вчера они делали все, чтобы развивать свой новый проект, а уже сегодня забросили его и с жаром говорят о новом. Овны ничего не боятся — готовы ринуться с головой в любую авантюру, они упрямы и эгоистичны — ничего, кроме их интересов, для них не существует. Представители знака никому не желают зла, поэтому редко могут вовремя разглядеть в человеке врага, из-за чего часто страдают, оказываясь преданными и обманутыми.

— Какие Овны в общении?

— Прямолинейны и нетактичны. Они, увы, редко думают о том, что могут обидеть человека, с которым общаются, но это не только минус, но и плюс для представителей знака: Овны никогда не держат камня за пазухой и не обсуждают других за их спиной. Дружить с Овном, с одной стороны, весело и интересно, с другой, отношения с ними зачастую не длятся долго — представители знака быстро разочаровываются в новых знакомых. Природа зачастую одаривает Овнов множеством талантов, но развивают они только те из них, которые не требуют долгой и кропотливой работы. Так что научные работники, годами занимающиеся одной-единственной проблемой, писатели, долго корпящие над многостраничным романом, или живописцы, которые в течение нескольких дней прорисовывают мельчайшую деталь, из них получаются никакие. Зато они идеальные спортсмены-спринтеры, полководцы девиз которых «Пришел. Увидел. Победил», журналисты малых форм, спасатели и путешественники.

— Что можно сказать о мужчинах-Овнах?

— Они из тех, кто хочет во всем быть «впереди планеты всей», и в большинстве случаев им это удается: среди представителей знака много руководителей, бизнесменов и политиков. Мужчина-Овен постоянно чем-то занят: новые идеи рождаются у него, сменяя друг друга, одни он отбраковывает, хватаясь за другие, но и те со временем бросает, потому что они кажутся ему бесперспективными. Он любит рисковать, и, случается, выигрывает в азартные игры и лотерею.

В отношениях с женщинами мужчина-Овен стремится к независимости, поэтому счастлива с ним будет только та представительница прекрасного пола, которой достанет мудрости держать его на длинном поводке. В женщинах мужчина-Овен ценит загадочность, слабость и непрактичность, а женятся они на тех, кто будет чувствовать себя за ними как за каменной стеной или хотя бы делать соответствующий вид.

— Чем от мужчин-Овнов отличаются женщины этого знака?

— Они никогда не польстятся на слабого мужчину. Подкаблучник, который будет во всем с ними соглашаться, женщине-Овну не нужен. В отношениях с противоположным полом ей необходимо, чтобы, как говорила героиня культового фильма «Самая обаятельная и привлекательная», «горело синим пламенем», поэтому женщина-Овен мечтает встретить мужчину, который, как минимум, был бы ей ровней, а как максимум, смог бы взять верх.

Жизненное кредо представительниц этого знака «Не ждать милости от природы». Они не ждут, когда им предложат хорошую работу или руку и сердце, но и просить об этом не станут — все, что им необходимо, они возьмут сами. Женщины-Овны часто занимают руководящие должности и при этом отлично справляются как с рабочими, так и с домашними обязанностями. Представительницы знака могут заниматься несколькими делами одновременно, и при этом у них обязательно сойдется годовой отчет и не подгорят котлеты на сковороде. Женщина-Овен добра и щедра, она готова поделиться всем, что у нее есть, с теми, кто нуждается. Внешне она всегда красивая, потому что не ленится ухаживать за собой, и яркая — такие качества дарованы ей природой.

— Что на ближайшее время обещают Овнам звезды?

— К сожалению, сейчас не лучшее время для представителей этого знака, поскольку в нем находятся Черная Луна, считающаяся кармической планетой, и Марс, который хоть и является покровителем Овна, рядом с Черной Луной демонстрирует самые разные свои качества. У представителей знака будет наблюдаться всплеск деловой активности: прежде всего, они преуспеют в работе, где возможно продвижение по карьерной лестнице и, соответственно, повышение заработной платы. Можно принимать участие в разного рода конкурсах — от профессиональных до учебных. Летом и осенью у Овнов возможны проблемы со здоровьем — могут дать о себе знать хронические заболевания, поэтому необходимо, не дожидаясь обострения, вспомнить о рекомендациях лечащего врача.

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